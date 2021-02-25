Sokaklarda yaşayan eski model Loni Willison'dan yürek burkan itiraf
25.02.2021 17:38
Uzun yıllardır sokakta yaşayan ve sık sık çöp toplarken görüntülenen eski model Loni Willison, önceki gün yine çöp toplarken objektiflere yansıdı. Kendisine yiyecek ve ayakkabı veren gazetecilerle sohbet eden Willison, kötü insanlar nedeniyle bu hale geldiğini söyledi
1989-2001 yılları arasında yayınlanan 'Sahil Güvenlik' adlı dizide rol alan oyuncu Jeremy Jackson'ın eski eşi Loni Willison, yaklaşık 6 yıldır sokakta çöp toplayarak yaşamını sürdürüyor.
GAZETECİLERLE DERTLEŞTİ
Willison, önceki gün de Santa Monica'da çöp karıştırırken görüntülendi. 37 yaşındaki Willison, daha sonra kendisine yiyecek ve ayakkabı getiren muhabirlerle sohbet etti.
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