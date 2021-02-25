Sokaklarda yaşayan eski model Loni Willison'dan yürek burkan itiraf

1989-2001 yılları arasında yayınlanan 'Sahil Güvenlik' adlı dizide rol alan oyuncu Jeremy Jackson'ın eski eşi Loni Willison, yaklaşık 6 yıldır sokakta çöp toplayarak yaşamını sürdürüyor.

GAZETECİLERLE DERTLEŞTİ

Willison, önceki gün de Santa Monica'da çöp karıştırırken görüntülendi. 37 yaşındaki Willison, daha sonra kendisine yiyecek ve ayakkabı getiren muhabirlerle sohbet etti.



