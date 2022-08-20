Sokaklarda yaşayan kediler

Kedilerin beslenmesi

Sokaklarda yaşayan köpekler

ANKARA - Uluslararası Hayvan Hakları Derneği (ISAR) tarafından ilk kez 1992'de organize edilen "Uluslararası Evsiz Hayvanlar Günü", her yıl Ağustos ayının üçüncü cumartesi günü düzenlenmeye devam ediyor. Etkinlik, dünya çapında evsiz kalan köpek ve kedilerin aşırı popülasyonu konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Hayvanat bahçesi koruma komiteleri ve koruma toplulukları tarafından da desteklenen etkinlikler kapsamında her yıl dünya çapında yardım kampanyaları düzenleniyor.