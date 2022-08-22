Sokak köpeklerini hedef gösteren Havrita uygulamasına tepkiler çığ gibi ama yetkililerden ses yok - Son Dakika
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Sokak köpeklerini hedef gösteren Havrita uygulamasına tepkiler çığ gibi ama yetkililerden ses yok

22.08.2022 09:51
Sokak köpeklerini hedef gösteren Havrita uygulamasına tepkiler çığ gibi ama yetkililerden ses yok

Sokaklarda yaşayan köpekleri hedef gösteren Havrita isimli uygulamaya tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Sosyal medyada ünlü isimler de dahil olmak üzere çok sayıda kullanıcının kapatılması yönünde çağrılar yapmasına rağmen gerek internet sitesinin gerekse uygulamanın halen aktif olması tepkilerin daha da büyümesine neden olurken, yapılan yüzlerce çağrıya rağmen yetkililerin neden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı ve harekete geçmediği ise merak konusu oldu.

Köpeklerin öldürülmesine aracılık eden Havrita isimli internet sitesi ve uygulaması Türkiye'yi resmen ayağa kaldırmış durumda.

"HAVRİTA KAPATILSIN" ÇAĞRILARI GÜNLERDİR DEVAM EDİYOR

Uygulama üzerinden yerleri işaretlenen çok sayıda canın ertesi gün zehirlendiğini iddia eden sosyal medya kullanıcıları ilgili görselleri hesaplarından paylaşarak yetkililere günlerdir uygulamanın ve sitenin kapatılması yönünde çağrılar yapıyor.

UYGULAMANIN HALEN AÇIK OLMASI TEPKİLERİ ARTIRDI

Aralarında bir çok ünlü ismin de yer aldığı sosyal medya kullanıcılarının art arda yaptıkları binlerce paylaşıma ve çağrıya rağmen yetkililerin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması ve harekete geçilmemesi ise tepkilerin daha da artmasına neden oluyor. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Sokak köpeklerini hedef gösteren Havrita uygulamasına tepkiler çığ gibi ama yetkililerden ses yok
Sokak köpeklerini hedef gösteren Havrita uygulamasına tepkiler çığ gibi ama yetkililerden ses yok
Sokak köpeklerini hedef gösteren Havrita uygulamasına tepkiler çığ gibi ama yetkililerden ses yok
Sokak köpeklerini hedef gösteren Havrita uygulamasına tepkiler çığ gibi ama yetkililerden ses yok
Sokak köpeklerini hedef gösteren Havrita uygulamasına tepkiler çığ gibi ama yetkililerden ses yok

HARİTADA 5 BİNE YAKIN BİLDİRİM VAR

Havrita'da 4 bin 657 bildirim var. Haritada bazı noktalarda 'köpek saldırısı', bazı noktalarda 'başıboş köpek çeteleşmesi' uyarıları veriliyor. Diğer uyarılar 'hastane/park/okul/ sosyal alan', 'köpek sebepli kaza' ve 'doğal hayat tehdidi' şeklinde. Haritada köpek işaretiyle paylaşılan uyarılarda köpeklerin görüldükleri yerlere ilişkin görüntüler paylaşılabiliyor. Uygulamada "Havrita, başıboş köpekleri, şahısları, kuruluşları hedef göstermez" deniliyor ve suç halinde cezai sorumluluğun kullanıcıya ait olduğu belirtiliyor.

"İŞARETLENDİKTEN SONRA ÖLDÜRÜLÜYOR"

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, "Havrita sahipsiz hayvanlar katliam planlama merkezi gibi çalışıyor. Kurulduğundan beri katliamın merkezinde. Hayvanlar bu uygulamada işaretlendikten hemen sonra katlediliyor. Bunun için adeta bir ekip çalışıyor. Üstelik uygulama yer sağlayıcıymış gibi BTK tarafından sertifikalandırıldı" diye konuştu. Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü Fatma Biltekin de platformun hayvanları korumaya çalışan hak savunucularını da hedef gösterdiğini söyledi.

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