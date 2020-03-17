Sokaklardaki havayı kirleten araçlar Covid-19'un ölüm oranını artırıyor

Petrol ve dizel araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin, Covid-19'un yol açtığı ölümleri artıracağını tahmin etmek çok zor değil.



Avrupa Halk Sağlığı Birliği (EPHA), nüfusun yoğun olduğu kentlerde diyabet, hipertansiyon ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarını körükleyen hava kirliliğinin, virüs kaynaklı can kaybı sayısının da artmasında rol oynayacağını hatırlattı.