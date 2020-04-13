Sokakları boş bulan domuz sürüsü kent merkezine indi - Son Dakika

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Sokakları boş bulan domuz sürüsü kent merkezine indi
6 saat önce
Sokakları boş bulan domuz sürüsü kent merkezine indi Sivas'ta sokakların boş kalmasını fırsat bilen domuz sürüsü yiyecek bulmak için kent merkezine indi Sivas'ta sokakların boş kalmasını fırsat bilen domuz sürüsü yiyecek bulmak için kent merkezine indi.
Sokakları boş bulan domuz sürüsü kent merkezine indi
Sivas'ta sokakların boş kalmasını fırsat bilen domuz sürüsü yiyecek bulmak için kent merkezine indi
SİVAS - Sivas'ta sokakların boş kalmasını fırsat bilen domuz sürüsü yiyecek bulmak için kent merkezine indi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen domuz sürüsü, yiyecek bulmak için kent merkezine indi. Domuz sürüsü akşam saatlerinde Eğri Köprü Mahallesi sokaklarında görüntülendi. Bir süre çöp kutusu çevresinde yiyecek arayan domuz sürüsü yiyecek bulamayınca bölgeden uzaklaştı. Domuz sürüsünün kent merkezinde yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:52 Kaynak: İHA
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