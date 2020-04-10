Sokakları boş buldu 15 araca binlerce liralık zarar verdi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sokakları boş buldu 15 araca binlerce liralık zarar verdi. - Son Dakika

Sokakları boş buldu 15 araca binlerce liralık zarar verdi.

6 saat önce

Sokakları boş buldu 15 araca binlerce liralık zarar verdi.

Sokakları boş buldu 15 araca binlerce liralık zarar verdi...Saldırganın araçlara zarar verdiği anlar kamerada

Kameralara yansıyan saldırganın davranışı araç sahibi vatandaşları isyan ettirdi

Otomobili zarar gören Halil İbrahim Tayyar;

"Aracımı nasıl satacağım arabanın fiyatı düşecek"

Otomobilinin kaputu çizilen Çetin Yavuz;

"Araçların kaputlarına sürekli çizik atarak yürüyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de vatandaşlar Korona virüs (Covid-19) sürecinde evde kalmaya gayret ederken, boş kalan sokaklarda park halinde bulunan 15 aracın kaput ve kapıları kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çizilerek zarar gördü. Araçlara sert bir cisimle zarar veren kapüşonlu şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 5 Nisan Pazar günü Yenibağlar Mahallesi Kaynak sokak ve Tutanlı sokakta yaşandı. Gece saat 3 buçuk sularında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tam 15 araca zarar verildi. Olayın meydana geldiği günün sabahında araçlarının kaput ve kapı bölgelerindeki derin çizikleri gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

"Park halindeki 15 araca şuursuzca zarar verdi"

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde kimsenin olmadığı sokakta ilerleyen kapüşonlu bir şahıs, elindeki sert cisim ile araçlara zarar veriyor. Park halindeki otomobilleri incelemeden rastgele zarar veren şahıs, yürüdüğü yol boyunca 15 araç sahibini maddi zarara uğrattı. Talihsiz araç sahipleri olayla ilgili şikayetçi olurken, kamera kayıtlarına göre genç yaşta olduğu görülen şahsın bir an önce bulunmasını istiyor. Diğer yandan derin çizikler yüzünden tamir görmesi gereken araçlardaki hasar faturasının kabarık olacağı tahmin ediliyor.

"Arabanın fiyatı düşecek"

Olayda otomobili zarar gören vatandaşlardan Halil İbrahim Tayyar, satma durumunda otomobilinin değerinin düşeceğini söyledi. Tayyar, "Sabah oğlumla markete gidiyorduk aracımızdaki çiziği oğlum fark etti. Bina hizmetlisini aradık ve kameralara baktık. Kayıtlarda gece saat 3 buçuk sıralarında bir şahıs araçları çize çize gidiyor. Şahsın yüzü belli değil. Aracımı ben satarken nasıl satacağım. Alan kişi bunu niye boyattırdın diyecek. İnandır bakalım inanmaz ki. Çizik vardı o yüzden yaptırdık desek inanmaz. Öyle olunca da arabanın fiyatı düşecek" diye konuştu.

"Araçların kaputlarına sürekli çizik atarak yürüyor"

Otomobilinin kaputu boydan boya çizilen Çetin Yavuz ise, masrafının 2 bin lira civarında olduğunu ifade etti. Bir an önce şahsın bulunmasını istediklerini aktaran Yavuz, "Sokağımızdaki araçlar ve bir önceki sokaktaki araçlar gece 3 buçuk sularında bir şahıs tarafından çiziliyor. Biz bunu kamera kayıtlarından tespit ettik. Emniyete müracaat edip dilekçe verdik. Şahsın kim olduğu belli değil ama araçların üzerilerini çize çize gidiyor. Umarım en kısa sürede tespit edilir ve gereken cezaya çarptırılır. Bunun için emniyet güçlerinden yardım bekliyoruz. Şahsın yürüyüşü gayet normal. Araçların yanından geçerken duraksama yapmıyor. Elinde sert bir cisim olduğunu düşünüyoruz. Araçların kaputlarına sürekli çizik atarak o şekilde yürüyor. Kendi aracımın masrafını sordum 2 bin lira civarında tutacağını söylediler. Ben 12 tane aracın çizik olduğunu gördüm. Aytaç Caddesinden itibaren buraya doğru olan sokaklardaki araçları çizmiş" şeklinde konuştu.

Öte yandan edinilen bilgilere göre, özellikle son günlerde Eskişehir'de bazı semtlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından park halindeki araçlara zarar verilirken, Korona virüs sürecinde evde kalan vatandaşların tedirgin oldukları öğrenildi. Salgından korunmak için evlerinde kalan vatandaşlar, araçlara zarar veren kişilerin bulunmasını istiyor.

Sokakları boş buldu 15 araca binlerce liralık zarar verdi.

Çetin Yavuz, Eskişehir, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:53 Kaynak: İHA

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