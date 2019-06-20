Sokakları dans ederek temizliyor
45 dakika önce
Esenler'de temizlik işçisi olarak görev yapan Ramazan Yiğit, sokakları dans ederek temizliyor.
Esenler
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
'de temizlik işçisi olarak görev yapan Ramazan Yiğit, sokakları dans ederek temizliyor. Temizlik işçisinin sokakları pırıl pırıl yaparken bir yandan da dans ettiği o renkli anlar kameralara yansıdı.
Esenler Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ramazan Yiğit, işini ne kadar severek yaptığını herkese gösteriyor. Esenler sokaklarında eline aldığı hortumuyla sokakları adeta dans ederek temizliyor. Temizlik işçisinin sokakları pırıl pırıl yaparken bir yandan da dans ettiği o renkli anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL
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