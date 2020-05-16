Sokakları korona virüs değil, 37 dereceye ulaşan sıcaklar boşalttı - Son Dakika

Sokakları korona virüs değil, 37 dereceye ulaşan sıcaklar boşalttı

Sokakları korona virüs değil, 37 dereceye ulaşan sıcaklar boşalttı Kilis'te, hava sıcaklığının 37 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar sorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor.

Sokakları korona virüs değil, 37 dereceye ulaşan sıcaklar boşalttı

KİLİS - Kilis'te, hava sıcaklığının 37 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar sorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor.

Korona virüse aldırmayarak her gün çarşıda, pazarda sokakta sosyal mesafe kurallarına uymayan Kilisliler, aniden bastıran aşırı sıcaklar nedeniyle adete evlerini hapis etti. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, vatandaşlar, aşırı sıcaklar başlamadan önce sürekli sokağa çıkıyordu. Aniden bastıran aşırı sıcaklar nedeniyle caddelerde insan görmek nerede ise imkansız hale geldi. Aşırı sıcakların önümüzdeki haftada etkili olacağı bildirildi.

Sokakları korona virüs değil, 37 dereceye ulaşan sıcaklar boşalttı

Kilis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 02:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokakları korona virüs değil, 37 dereceye ulaşan sıcaklar boşalttı - Son Dakika

Son Dakika

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