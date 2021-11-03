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Sokakların kaykaylı gezgininin hedefi milli takım - Son Dakika

Sokakların kaykaylı gezgininin hedefi milli takım

03.11.2021 11:00
Sokakların kaykaylı gezgininin hedefi milli takım

Çocukluğundan beri Ankara sokaklarında kaykayla dolaşan 23 yaşındaki Mert Cem Erbayraktar, gece gündüz antrenman yaparak, Kaykay Milli Takımı'na girebilmeyi hedefliyor.

Çocukluğundan beri Ankara sokaklarında kaykayla dolaşan 23 yaşındaki Mert Cem Erbayraktar, gece gündüz antrenman yaparak, Kaykay Milli Takımı'na girebilmeyi hedefliyor.

Kaykay tutkusu 13 yaşında başlayan Erbayraktar, önce evinin bulunduğu ara sokaklarda daha sonra da Ankara Meclis Parkı'ndaki uygun alanlarda antrenman yapmaya başladı.

Yaşadığı sakatlıklara rağmen çocukluk sevdasından vazgeçmeyen Erbayraktar, 2018'de kendisi gibi kaykay tutkunu arkadaşlarıyla Ankara Kaykay Kulübü'nü kurdu.

Kulüp bünyesinde çalışmalarını sürdüren Erbayraktar, hem kendisi gibi gençler yetiştirmek hem de Kaykay Milli Takım oyuncusu olmak için çalışıyor.

"İlk kaykay parkını katıldığım bir yarışmada gördüm"

Mert Cem Erbayraktar, AA muhabirine, çocukken abisine özenerek, onunla beraber sokaklarda kaykay sürmeye başladığını söyledi. Kaykayın uzun süre spor olarak değerlendirilmediğini, bu nedenle çok fazla kaykay parkı bulunmadığını belirten Erbayraktar, şöyle konuştu:

"(Kaykay sürüyorum) dediğinizde, 'Çocuk musun?' diyorlardı. O yüzden kaykay parkları bulmak da bizim için zordu. Ben de sokaklarda başladım, sokaklarda devam ettirdim. Hatta ilk kaykay parkını katıldığım bir yarışmada gördüm. Ankara'da bugüne kadar hiç kaykay parkı yoktu ama yeni açılan Başkent Millet Bahçesi'nde çok büyük bir kaykay parkı var. Bu, bizim için büyük bir imkan oldu."

"Kayarken kendimi bulutların üstünde gibi hissediyorum"

Erbayraktar, bundan sonraki hayalinin milli takıma girmek olduğunu dile getirerek, "Umarım ülkemizi temsil edebilirim. Çünkü kaykay benim çocukluk hayalim. Kendimi, hayatımı bu spora adadım. Kayarken kendimi bulutların üstünde gibi hissediyorum. Bütün olumsuzlukları unutuyorum ve çok eğleniyorum. Umarım bundan sonra da istediğim gibi devam edebilirim." dedi.

Kaykayın riskli bir spor olduğunu, bu nedenle sık sık sakatlık geçirdiğini belirten Erbayraktar, tüm olumsuzluklarına rağmen bu sporu sevdiğini ve uzun yıllar devam ettirmek istediğini söyledi.

Sokakların kaykaylı gezgininin hedefi milli takım
Sokakların kaykaylı gezgininin hedefi milli takım
Sokakların kaykaylı gezgininin hedefi milli takım
Sokakların kaykaylı gezgininin hedefi milli takım
Sokakların kaykaylı gezgininin hedefi milli takım

Milli Takım, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokakların kaykaylı gezgininin hedefi milli takım - Son Dakika


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