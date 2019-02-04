Son Dakika Haberleri: Sokakların Yeni Yüzü

Sokakların Yeni Yüzü

1 saat önce

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gitar çalıp şarkı söyleyen down sendromlu Ergün Yazar, ailesine yük olmamak ve albüm çıkarmak için sokaklarda gitar çalıp şarkı söylüyor.

Sokakların Yeni Yüzü, System.String[]
Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gitar çalıp şarkı söyleyen down sendromlu Ergün Yazar, ailesine yük olmamak ve albüm çıkarmak için sokaklarda gitar çalıp şarkı söylüyor.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gitar çalıp şarkı söyleyen 27 yaşındaki down sendromlu Ergün Yazar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Ailesine yük olamak için gitar çaldığını belirten Yazar, 12 yıldır gitar çaldığını dile getirdi. Yazar, hedefinin konservatuvar okumak olduğunu da açıkladı. Müziği çok sevdiğini ifade eden Yazar, İlyas Yalçıntaş hayranı olduğunu vurguladı. İlkadım Kışla Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yazar'ın 3 kardeşi bulunuyor.

Müziği çok sevdiğini dile getiren Yazar, "Aileme yük olmamak ve albüm çıkarmak için gitar çalıp şarkı söylüyorum. Albüm çıkarmak ve konservatuvara gitmek istiyorum. 12 yıldır gitar çalıyorum. Müziği seviyorum. İlyas Yalçıntaş hayranıyım. Aşk ve slow şarkıları seviyorum" dedi.

Yazar'ın müziği çok sevdiğini belirten ailesi, oğullarıyla gurur duyduklarını söyledi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:01 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Samsun, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sistemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu Talihsiz Sürücü Cipinin Nasıl Soyulduğunu Anlamadı: Cam Kırılmamış, Kapıda Oynama Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:45:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokakların Yeni Yüzü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]