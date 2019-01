Sokaklarını su basan vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı...Sular altında kalan sokaklar havadan görüntülendi Adana 'da etkili olan yağış nedeniyle İncirlik Mahallesi'nde bazı sokakları su bastıİncirlik Mahalle Muhtarı Mehmet Açar:"Belediye bizle ilgilenmiyor. Biz bunu mu hak ediyoruz"Mahalle sakini Ayşe Turna:"Altyapımız olmadığı için her sene biz bu rezilliği çekiyoruz. Artık bir çare bulunsun"ADANA - Adana'da yoğun yağış nedeniyle bazı evler sular altında kaldı. Evlerinden su baskını nedeniyle çıkamayan vatandaşlar, kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. Doğu Akdeniz bölgesini etkisi altına alan yağış, Adana'da da etkili oldu. İki gündür kentte etkisini iyice arttıran yağış, gece boyunca da devam etti. Yoğun yağış nedeniyle merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi 4350 sokakta yaşayan vatandaşlar, evlerine dolan suyu kovalarla tahliye etti. Sokaktaki su baskınından dolayı sokağa dahi çıkamayan mahalle sakinleri, Sarıçam Belediyesi 'nin çalışmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Mahalledeki altyapının yetersiz olmasından dolayı her yıl aynı problemle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, hak ettikleri hizmetin getirilmesi gerektiğini söyledi.İncirlik Mahalle Muhtarı Mehmet Açar, vatandaşların çok zor durumda olduğunu belirterek, "Herkes çamurun, pisliğin içerisinde ve bize bakan yok. Belediyemiz bizle ilgilenmiyor. Biz bunu mu hak ediyoruz? Burası günlerdir bu şekilde" dedi.Mahalle sakinlerinden Ahmet Açar, 21'inci yüzyılda çamurun içerisinde olduklarını ve bu durumu hak etmediklerini ifade ederek, "Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ , mahallelere astığı afişlerde 'Ne söz verdiysek yaptık' diyor ama gelsin bir de İncirlik'e baksın. Verdiği sözleri tutmadı. Burada yol, altyapı yok. Bu nasıl bir hizmet anlayışı? Su basıyor kimse gelmiyor, elektrik kesiliyor ilgilenmiyorlar. Anayollarımızda bile kimse ilerleyemiyor" diye konuştu.Ayşe Turna isimli vatandaş ise her yıl yağmur yağdığında sokaklarını su bastığını belirterek, "Altyapımız olmadığı için her sene biz bu rezilliği çekiyoruz.Evlerimizden dışarı çıkamıyoruz. Biraz sular çekilince ancak çıkabiliyoruz. Artık bize bir çare bulunsun. Ev alışverişimizi, eşlerimiz çizmelerle çıkarak yapabiliyor. Sarıçam Belediyesi'nin ilgilenmesi gerekiyor ancak arıyoruz, ancak gelmiyor. Burada yaşayan insanların durumu belli. Eşyalarımız hep sular altında kaldı" ifadelerini kullandı.