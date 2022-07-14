Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim? - Son Dakika
Üye Girişi

Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?

14.07.2022 12:12

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir sokak röportajı sırasında bir gencin iktidarı eleştirmesine öfkelenen yaşlı kadın, tansiyonu yükseltti. Kameralar önünde bir anda gencin yakasına yapışan kadın, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da çıkıştı.

2023 seçimleriyle ilgili İstanbul Esenler'de vatandaşlara mikrofon uzatan bir YouTube kanalının röportajı sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"KARA PARTİYE Mİ VERELİM?"

Hükümeti ve AK Parti'yi eleştiren bir genci, sakince dinleyen teyze bir anda röportajın ortasına daldı. Genç adamın söylediklerine sinirlenen yaşlı kadın, gencin yakasına yapışarak "AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?" dedi.

ÇEVREDEKİLERE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Genç adam neye uğradığını şaşırırken, çevredekiler yaşlı kadına müdahale etmek istedi. Çevredekilerin müdahalesine izin vermeyen yaşlı teyze, diğer vatandaşlara da tepki gösterdi.

YORUMLAR
500
Canlı canlı dolandırıldık! – Buna kanmayın! Canlı canlı dolandırıldık! – Buna kanmayın! 'Selle boğuşan İstanbulluların dertleriyle dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum' 'Selle boğuşan İstanbulluların dertleriyle dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum'

İstanbul, AK Parti, Youtube, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim? - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:23:43. #1.13#
SON DAKİKA: Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement