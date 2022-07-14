Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?

2023 seçimleriyle ilgili İstanbul Esenler'de vatandaşlara mikrofon uzatan bir YouTube kanalının röportajı sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Hükümeti ve AK Parti'yi eleştiren bir genci, sakince dinleyen teyze bir anda röportajın ortasına daldı. Genç adamın söylediklerine sinirlenen yaşlı kadın, gencin yakasına yapışarak "AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?" dedi.
Genç adam neye uğradığını şaşırırken, çevredekiler yaşlı kadına müdahale etmek istedi. Çevredekilerin müdahalesine izin vermeyen yaşlı teyze, diğer vatandaşlara da tepki gösterdi.
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