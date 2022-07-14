Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?

2023 seçimleriyle ilgili İstanbul Esenler'de vatandaşlara mikrofon uzatan bir YouTube kanalının röportajı sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"KARA PARTİYE Mİ VERELİM?"

Hükümeti ve AK Parti'yi eleştiren bir genci, sakince dinleyen teyze bir anda röportajın ortasına daldı. Genç adamın söylediklerine sinirlenen yaşlı kadın, gencin yakasına yapışarak "AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?" dedi.

ÇEVREDEKİLERE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Genç adam neye uğradığını şaşırırken, çevredekiler yaşlı kadına müdahale etmek istedi. Çevredekilerin müdahalesine izin vermeyen yaşlı teyze, diğer vatandaşlara da tepki gösterdi.