Sokakta Aşırı Hızlı Aracın Cipe Çarptığı Anlar Kamerada

Pendik'te hızla ilerleyen bir aracın yolda virajı dönen cipe çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Pendik'te hızla ilerleyen bir aracın yolda virajı dönen cipe çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.



Kaza Pendik Esenyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Akın Dikyol yönetimindeki araç cadde üzerinde hızla ilerlediği sırada, yola doğru giren lüks cipe çarptı. Çarpan otomobilin sürücüsü Akın Dikyol olayda hafif yaralanırken, cip sürücüsü Yenay Tonga kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi. Hızla ilerleyen aracın cipe çarptığı kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cip yola doğru girdiği sırada yol üzerinde seyir halinde olan otomobil cipe çarpıyor. - İSTANBUL

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