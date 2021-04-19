Sokakta bakılan köpek vahşice katledildi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokakta vatandaşlar tarafından beslenen köpek işkence yapılarak öldürülmüş halde bulundu.

Marmaris'e 21 kilometre mesafedeki Çetibeli Mahallesi'nde 17 yaşındaki bir gencin bir süredir beslediği öğrenilen köpek ortalarda görünmeyince merak etti. Çevrede arama başlatan genç beslediği köpeğini yol kenarında bir arazide feci şekilde işkence yapılarak öldürüldüğü belirlenen köpeğin cesedine ulaştı. Edinilen bilgiye göre bir çuval içinde bulunan köpeğin kuyruğu, patileri ve boğazı kesilmiş halde öldürüldüğü belirtildi.

Köpeğe bakan ve düzenli olarak besleyen Ö.D isimli genç hemen Marmaris Hayvan Hakları Derneği(MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız'ı cep telefonu ile arayarak bilgilendirdi. Yıldız, gençlere ellerindeki çuval ile birlikte Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunmalarını istedi. Ö.D. ve arkadaşları vahşice katledilen köpeğin ölüsünü buldukları yere gömmek için döndüklerinde ne köpeği ne de kanlı çuvalı bulamadı. Dernek Başkanı Tülay Yıldız ve köpeği besleyen genç birlikte Marmaris Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

Dernek Başkanı Yıldız, kişisel ve dernek sosyal medya hesaplarından canilerin bulunması için sokak köpeğinin fotoğraflarını paylaşarak cep telefonu numarasını vererek çağrıda bulundu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA