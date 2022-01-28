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Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı - Son Dakika

Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı

28.01.2022 10:19

Pendik'te bir şahıs evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti. Kadının çığlıkları üzerine mahalleli saldırganı engellemeye çalışırken çift taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Takside de şiddete devam eden saldırgan, kadını defalarca kez bıçakladı.

Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre şoförlük yapan Ramazan Su (40), evlenmek üzere olduğu kız arkadaşı Nermin Celep (44) ile amcasına ait evden çıktı ve taksi çağırdı. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Su, daha sonra kız arkadaşını sokak ortasında darbetmeye başladı.

Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı

TAKSİDE DEFALARCA BIÇAKLADI

Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Ramazan Su ve Nermin Celep taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başladı. Bu sırada Ramazan Su, elindeki bıçakla Nermin Celep'i taksinin içinde defalarca bıçakladı.

Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı

TAKSİCİ YARALI KADINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçarken, taksi sürücüsü ağır yaralanan kadını hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan Su'yu yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan Su, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Ramazan Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.

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Pendik, Taksi, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı - Son Dakika
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