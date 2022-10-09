SOKAKTA BIÇAKLANDI, SIĞINDIĞI İŞ YERİNDE ÖLDÜ

KONYA'da sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Süleyman Durmuş (48), yaralı halde koşarak sığındığı iş yerinde yaşamını yitirdi. Saldırganın kaçma anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta tartıştığı kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Süleyman Durmuş, kanlar içinde koşarak yakındaki bir iş yerine sığındı. İş yeri çalışanları Durmuş'un kanlar içinde yere yığıldığını fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Durmuş, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durmuş'un cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Saldırganın kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)