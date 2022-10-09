Sokakta bıçaklandı, sığındığı iş yerinde öldü (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Sokakta bıçaklandı, sığındığı iş yerinde öldü (2)

09.10.2022 17:29
Sokakta bıçaklandı, sığındığı iş yerinde öldü (2)

KAYINBİRADERİ BIÇAKLAMIŞKonya'da sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanıp, sığındığı iş yerinde yaşamını yitiren Süleyman Durmuş'u (48), kayınbiraderi Ramazan D.'nin (34) öldürdüğü ortaya çıktı.

KAYINBİRADERİ BIÇAKLAMIŞ

Konya'da sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanıp, sığındığı iş yerinde yaşamını yitiren Süleyman Durmuş'u (48), kayınbiraderi Ramazan D.'nin (34) öldürdüğü ortaya çıktı. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan D.'nin ilk ifadesinde, aralarında alacak nedeniyle tartışma çıktığı, bu nedenle eniştesini bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı Mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı Konya haberleri | Konya'da sokak ortasındaki cinayetin zanlısı kayınbirader çıktı Konya haberleri | Konya'da sokak ortasındaki cinayetin zanlısı kayınbirader çıktı
Kaynak: DHA

Süleyman Durmuş, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokakta bıçaklandı, sığındığı iş yerinde öldü (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
21:22 Putin, Kırım Köprüsü'ne meydana gelen patlamayla ilgili suçluyu belirledi: Ukrayna istihbarat servisinin işi
21:23 HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
21:10 Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 23:46:33. #1.12#
SON DAKİKA: Sokakta bıçaklandı, sığındığı iş yerinde öldü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement