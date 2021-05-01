Sokakta bitkin halde bulduğu kedi yavrularına emniyet müdürü sahip çıktı - Son Dakika

Büyükatak, daha sonra tedavilerini yaptığı kedi yavrularına biberonla süt verdi.

Büyükatak, burada gözleri iltihap nedeniyle kapanan bitkin halde iki kedi yavrusu buldu.

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