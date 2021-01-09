Sokakta bulduğu 5 köpek yavrusuna evinde bakıyor - Son Dakika

Samsun'un Kavak ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Gül İstanbullu, sokakta bulduğu 5 köpek yavrusuna sahip çıktı.

Sokakta terk edilmiş halde bulduğu 5 köpek yavrusunu evine götürerek bakımlarını yapıp yiyecek veren İstanbullu, AA muhabirine, sokakta yürürken köpek yavrularının iniltilerini duyduğunu söyledi.

Ses yönüne gittiğinde tahminen 15 günlük 5 köpek yavrusunu adeta ölüme terk edilmiş halde bulduğunu anlatan İstanbullu, "Aç ve hasta oldukları her hallerinden belliydi. Hemen evime götürdüm. Karınlarını doyurdum. Bakıma aldım. 10 gündür evimde bakım ve tedavilerini yapıyorum. Kendilerini idare edecek duruma getirdikten sonra sokak hayvanları için Beslenme ve Barınma Alanı'na bırakacağım." dedi.

İstanbullu, "Sokak hayvanları, Allah'ın bizlere emaneti olan sessiz ve dilsiz can dostlarımızdır. Sevgili Peygamberimiz, 'Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun' diyerek bizleri uyarmıştır. Hiçbir vatandaşımız korumasız olan yavruları ölüme terk etmesin." ifadesini kullandı.