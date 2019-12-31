Sokakta bulduğu çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisi ödüllendirildi - Son Dakika

Amasya'da temizlik personeli Murat Gökçe, bulduğu kadın çantasını, içindeki para ve değerli eşyaları ile birlikte sahibine teslim ettiği için ödüllendirildi.



Amasya'da temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Gökçe, Yeşilırmak kıyısındaki oturma alanlarında temizlik yaparken, kaldırımda içinde para ve değerli eşyaların olduğu bir kadın çantası buldu.



Çevrede çantanın sahibini bulamayan Murat Gökçe, paraya dokunmadan, sahibine ulaştırılması için belediye zabıta müdürlüğüne giderek bilgi verdi. Zabıta, paranın sahibini araştırıp bularak, Arife Öz'e teslim etti.



Çantasının bulunup teslim edilmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Arife Öz, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti. - AMASYA