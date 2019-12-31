Sokakta bulduğu çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisi ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sokakta bulduğu çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisi ödüllendirildi - Son Dakika

Sokakta bulduğu çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisi ödüllendirildi

9 saat önce

Amasya'da temizlik personeli Murat Gökçe, bulduğu kadın çantasını, içindeki para ve değerli eşyaları ile birlikte sahibine teslim ettiği için ödüllendirildi.

Sokakta bulduğu çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisi ödüllendirildi, System.String[]

Amasya'da temizlik personeli Murat Gökçe, bulduğu kadın çantasını, içindeki para ve değerli eşyaları ile birlikte sahibine teslim ettiği için ödüllendirildi.


Amasya'da temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Gökçe, Yeşilırmak kıyısındaki oturma alanlarında temizlik yaparken, kaldırımda içinde para ve değerli eşyaların olduğu bir kadın çantası buldu.


Çevrede çantanın sahibini bulamayan Murat Gökçe, paraya dokunmadan, sahibine ulaştırılması için belediye zabıta müdürlüğüne giderek bilgi verdi. Zabıta, paranın sahibini araştırıp bularak, Arife Öz'e teslim etti.


Çantasının bulunup teslim edilmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Arife Öz, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti. - AMASYA

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi
Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti 48 yaşındaki Rus sunucu Lera Kudryavtseva patlayan silikonlarının fotoğrafını paylaştı Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları

Son Dakika Haberleri
01:11 Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
01:10 Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika Haber
01:03 Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Son Dakika Haber
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber
00:37 Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:23:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokakta bulduğu çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisi ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]