Sokakta bulduğu cüzdanı zabıtaya teslim etti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir vatandaş sokakta bulduğu cüzdanı zabıta müdürlüğüne teslim etti.

Cüzdanın bulunduğu bilgisini alan cüzdanın sahibi Alperen Buğdaycı, Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne geldi.

Buğdaycı'ya tutanak karşılığında cüzdanı teslim edildi.

İçerisinde kredi kartları ve bir miktar parası bulunan Buğdaycı, cüzdanın kaybettiğini fark edince endişeye kapıldığını, fakat zabıta ekipleri tarafından aranınca mutlu olduğunu belirtti.

Buğdaycı, cüzdanını bularak teslim eden Nuri Yılmaz ile Seydişehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teşekkür etti.