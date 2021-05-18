Sokakta bulduğu felçli köpeğe "bebek" gibi bakarak hayata bağladı - Son Dakika

Sokakta bulduğu felçli köpeğe "bebek" gibi bakarak hayata bağladı

18.05.2021 11:09
Sokakta bulduğu felçli köpeğe

Aydın'da, felçli köpek yavrusunu sahiplenen 70 yaşındaki kadın, evindeki beşikte bebek gibi baktığı hayvanı yürüteçle yeniden hayata bağladı.

Aydın'da, felçli köpek yavrusunu sahiplenen 70 yaşındaki kadın, evindeki beşikte bebek gibi baktığı hayvanı yürüteçle yeniden hayata bağladı.

Ata Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşayan Tenzüle Küçük, yaklaşık 4 ay önce evinin yakınlarında sokakta hayvan beslemeye gittiğinde 5 yavru köpekten dördünün telef olduğunu fark etti.

Yaşayan tek köpeği alan kadın, önce kendi deneyimlerden dolayı bakımını yapıp ardından veterinere götürdü. Küçük, beyin kanaması nedeniyle felç geçiren köpek yavrusunu sahiplendi.

Evine aldığı felçli köpekle yakından ilgilenen Küçük, beşikte uyuyan ve düzenli olarak banyosunu yaptırdığı hayvanı kendi elleriyle besledi. Tenzüle Küçük, kolay hareket edemediği için yaklaşık 4 ay bir bebek gibi baktığı hayvana "Yaşar" adını verdi.

"Yaşar"ın hikayesini duyan kadının çevresindeki hayırseverlerin girişimiyle köpek yavrusu için yurt dışından özel yürüteç temin edildi. Felçli hayvan, yürüteçle ilk adımını atmayı başardı.

Felçli oğluna da 20 yıl bakmış

Küçük, AA muhabirine, anneleri üzerlerine yattığı için 5 köpek yavrusundan 4'ünün telef olduğunu kalan birinin de beyin kanaması nedeniyle felçli kaldığını söyledi.

Oğlu Murat'ın 7 yaşında okulda oyun oynarken beyin kanaması geçirip ardından felç kaldığını anlatan Küçük, "Oğluma 20 yıl bir bebek gibi bakmıştım ama maalesef onu kaybettik. Yaşar'ın hastalık hikayesi de aslında bana oğlumu hatırlattı. Onun için Yaşar'ı çocuğum gibi görüyorum. Bunu da bu şekilde yetiştirip, büyütmeye çalışıyorum. İnşallah onu yürüteceğiz." dedi.

Bir hayvanı hayata bağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Küçük, 4 aylık olan köpeğin daha iyi duruma geleceğine inandığını ifade etti.

Yaşar için arkadaşlarının girişimiyle yürüteç temin ettiklerini anlatan Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelişiminde bozukluk var ama ben inanıyorum çok daha iyi duruma gelecek. Şimdi yürüteci var. İnsan mutlu oluyor, onun sevinci, onun bu şekilde bakması güç veriyor. Yaşar benim çocuğum, oğlum, ciğerim. Yaşar deyince bakıyor, zamanla her şeyi anlayacak. Yaşar'ı artık hayvan olarak görmüyoruz ki kendi evladın gibi, çocuğun gibi görüyorsun, anne şefkatiyle. Sevmezsen bakılır mı bunlar. Yapamazsın yani, bunların sevgisi çok başka."

Sokakta bulduğu felçli köpeğe bebek gibi bakarak hayata bağladı

Aydın, Köpek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sokakta bulduğu felçli köpeğe 'bebek' gibi bakarak hayata bağladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek

Son Dakika Haberleri
12:53 Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi
12:49 Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı
12:30 Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım
12:23 Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek
11:53 Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş
11:42 Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi
11:39 Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu
11:20 Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:15 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı         
12:01
Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş         
11:53
Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir         
11:38
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu         
10:55
Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı         
10:48
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi         
09:53
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı         
09:42
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 13:00:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokakta bulduğu felçli köpeğe "bebek" gibi bakarak hayata bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement