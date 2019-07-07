Son Dakika Haberleri: Sokakta bulduğu kedisine 18 yıl sonra doğum günü partisi yaptı
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Sokakta bulduğu kedisine 18 yıl sonra doğum günü partisi yaptı

1 saat önce

Denizli'de yaşayan Sena Öner, 18 yıl önce sokakta bulup sahiplendiği ve o günden beri beraber yaşadığı kedisi için arkadaşlarını da çağırarak doğum günü kutlaması yaptı.

Sokakta bulduğu kedisine 18 yıl sonra doğum günü partisi yaptı, System.String[]
Denizli'de yaşayan Sena Öner, 18 yıl önce sokakta bulup sahiplendiği ve o günden beri beraber yaşadığı kedisi için arkadaşlarını da çağırarak doğum günü kutlaması yaptı.

Denizli'de yaşayan Sena Öner, 18 yıl önce sokakta bulduğu kedisi için doğum günü kutlaması yaptı. Arkadaşlarını evine çağıran Öner, kedisi 'Jale' için evi süsleyip bir de doğum günü pastası hazırladı. Arkadaşlarıyla eğlenmek ve hayvan sevgisine dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını belirten Öner, "Jale'yi ben sokakta buldum. Bulduğumda annesi terk etmişti gözleri bile açılmamıştı daha. O günden beri bizimle birlikte yaşıyor. Doğum günü kutlamasıyla hayvan sevgisine ve hayvanların satın alınmasına değil sahiplenilmesine dikkat çekmek istedim. Hayvan sevgisi olmayan bir nesilden, insan sevgisi ve vicdan duygusu beklenemez" dedi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:58 Kaynak: İHA
Denizli, Güncel
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