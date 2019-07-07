Son Dakika Haberleri: Sokakta bulduğu kedisine 18 yıl sonra doğum günü partisi yaptı
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Sokakta bulduğu kedisine 18 yıl sonra doğum günü partisi yaptı

1 saat önce

- Sokakta bulduğu kedisine 18 yıl sonra doğum günü partisi yaptı Jale isimle kedinin 18.'inci yaşı kutlandıDENİZLİ - Denizli'de yaşayan Sena Öner, 18 yıl önce sokakta bulup sahiplendiği ve o günden beri beraber yaşadığı Jale isimli kedisi için arkadaşlarını da çağırarak doğum günü kutlaması yaptı.

- Sokakta bulduğu kedisine 18 yıl sonra doğum günü partisi yaptı
Jale isimle kedinin 18.'inci yaşı kutlandı
DENİZLİ - Denizli'de yaşayan Sena Öner, 18 yıl önce sokakta bulup sahiplendiği ve o günden beri beraber yaşadığı Jale isimli kedisi için arkadaşlarını da çağırarak doğum günü kutlaması yaptı.
Denizli'de yaşayan Sena Öner, 18 yıl önce sokakta bulduğu kedisi Jele için doğum günü kutlaması yaptı. Arkadaşlarını evine çağıran Öner, kedisi Jale için evi süsleyip bir de doğum günü pastası hazırladı. Arkadaşlarıyla eğlenmek ve hayvan sevgisine dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını belirten Öner, "Jale'yi ben sokakta buldum. Bulduğumda annesi terk etmişti gözleri bile açılmamıştı daha. O günden beri bizimle birlikte yaşıyor. Doğum günü kutlamasıyla hayvan sevgisine ve hayvanların satın alınmasına değil sahiplenilmesine dikkat çekmek istedim. Hayvan sevgisi olmayan bir nesilden, insan sevgisi ve vicdan duygusu beklenemez. Dışarıda sevgiyi ve ilgiyi muhtaç insanlar var.
Sokakta bulduğu kedisine 18 yıl sonra doğum günü partisi yaptı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:36 Kaynak: İHA
Denizli, Yerel
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