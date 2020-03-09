Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü - Son Dakika
Son Dakika Genel Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü - Son Dakika

Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü

6 saat önce

Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü 11 yaşındaki Ahmet'in hayvan sevgisi duygulandırdı Kayseri'de 11 yaşındaki Ahmet Mert Yurdakul'un sokakta bulduğu kediyi montuna sarararak veterinere götürmesi, görenlerin içini ısıttı.

Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü

11 yaşındaki Ahmet'in hayvan sevgisi duygulandırdı

KAYSERİ - Kayseri'de 11 yaşındaki Ahmet Mert Yurdakul'un sokakta bulduğu kediyi montuna sarararak veterinere götürmesi, görenlerin içini ısıttı.

Kayseri'de yaşayan 11 yaşındaki Ahmet Mert Yurdakul, sokakta oynarken kedi buldu. Kucağına alarak kediyi evine götüren Yurdakul, kedinin yemek yemediğini anlayınca durumu babasına söyledi. Tedavi ettirmek için kediyi veterinere götüren Ahmet'in kediyi montuna sarması görenlerin içini ısıttı.

Küçük yaştaki hayvan sevgisi ile takdir toplayan Ahmet, "Kediyi sokakta gezerken buldum. Kış olduğu için kıyamadım. Ailemde bana izin verdi. Evde beslemeye başladım. Hastalanınca da veterinere getirdim. Kediyi çok seviyorum" dedi.

Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü

Ahmet Mert, Kayseri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:19 Kaynak: İHA
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