Son Dakika Haberleri: Sokakta Bulduğu Köpek Yavrularına Sahip Çıktı

Sokakta Bulduğu Köpek Yavrularına Sahip Çıktı

2 saat önce

Muş'ta yaşayan öğretmen Yusuf Çağlayan, sokakta bulduğu 6 köpek yavrusunun bakımını yapıyor.

Muş'ta yaşayan öğretmen Yusuf Çağlayan, sokakta bulduğu 6 köpek yavrusunun bakımını yapıyor.

Çağlayan, Karşıyaka Mahallesi'nde yaklaşık bir ay önce evinden okula giderken, sokakta bir köpek ve yeni doğmuş 6 yavrusunu fark etti.

Soğuktan etkilenen köpek ve yavrularına mahallede küçük bir barınak yapan Çağlayan, hayvanları kasap ve lokantalardan aldığı yemek artıkları ile besliyor.

Çağlayan, yaptığı açıklamada, köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Burada 25 gün daha bakmamız gerekiyor. Daha sonra belediyeye teslim edeceğiz. Zaman zaman veteriner hekim gelip kontrol ediyor." dedi.

Çağlayan'ın kızı Hayrunnisa Çağlayan ise köpeklere hem baktığını hem de oyun oynadığını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:49 Kaynak: AA

Muş, Çağlayan, Güncel
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