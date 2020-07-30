Sokakta bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika

Sokakta bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

MALATYA - Malatya'da inşaatlarda çalışan Suriye vatandaşı bir kişi, sokakta bulduğu içinde 3 bin 500 TL bulunan cüzdanı sahibini sosyal medyadan bularak teslim etti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesinde gece saatlerinde minibüsten inen Halid Arrahmun yerde bir cüzdan buldu. Cüzdanın içinde yüklü miktarda para ve kimlik olduğunu gören Arrahmun, Göç İdaresinden tanıdığı Abbas Taha'yı arayarak durumu anlattı ve cüzdanın sahibine ulaşmak istediğini söyledi.

Taha ise gazeteci arkadaşı Alişan Hayırlı'ya bulunan cüzdanın ve nüfus cüzdanı yollayarak sosyal medyada paylaşılmasını sağladı. Kısa süre sonra cüzdanın sahibi Mehmet Alaş'ı sosyal medyada bulan Halid Arrahmun, içerisinde 3 bin 500 TL ve çeşitli evrakları ile birlikte cüzdanı eksiksiz teslim etti.

Kayısı pazarında hamallık yaparak geçimini saplayan Mehmet Alaş, bayram alışverişine çıkacağı gün cüzdanının kaybolduğunu ifade ederek, "Sabah sosyal medya üzerinden bana ulaştılar. Allah razı olsun. Böyle iyi insanlar da var halen, çok mutlu oldum" dedi.

Yaklaşık 2,5 yıldır Suriye'nin İdlib kentinden savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Halid Arrahmun ise "Cüzdanı bulduktan sonra sahibine vermek için harekete geçtim, bu parayı yemem mümkün değildi. Çocuklarıma haram yediremem. Şimdi sahibini bulup verdiğim için çok sevinçliyim" dedi.