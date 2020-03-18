Sokakta bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Haşim Okatmaz, sokakta bulduğu içinde para bulunan zarfın sahibine teslim edilmesini sağladı.

İmam Şafi Camisi önünden geçtiği sırada içinde 1100 liranın bulunduğu zarfı gören Okatmaz, zabıta ekiplerine teslim etti.

Zabıta ekipleri de, yaptıkları araştırmalar sonucu parayı Şemsettin mahallesinde ikamet eden sahibine ulaştırdı.

Bulunan parayı eksiksiz şekilde sahibine ulaştırdıklarını belirten Zabıta Müdürü Cemal Kaymaz, Okatmaz'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.