Sokakta bulunan cesedin kimliği belirlendi; 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokakta bulunan cesedin, Yusuf Demirkan'a (28) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.C. (50) tutuklandı, oğlu M.C. (22) ise serbest kaldı. Ö.C.'nin ifadesinde uyuşturucunun etkisinde olduğunu öne sürdüğü Demirkıran'ın oğluna saldırdığını, yaşanan itiş kakış sırasında ise yere düştüğünü, ardından da polise haber verdiklerini söyledi.

Salih Omurtak Mahallesi 6992/1 Sokak'ta dün saat 10 sıralarında yerde hareketsiz yatan erkeği görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, cesedin yanında bulunan M.C. ile babası Ö.C.'yi gözaltına aldı. Vücudunda darp izine rastlanmayan ceset ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polisin yaptığı çalışmayla cesedin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Yusuf Demirkıran'a ait olduğu belirlendi.İTİŞ KAKIŞ YAŞANMIŞM.C. ve Ö.C.'nin emniyetteki ifadelerine başvurdu. Ö.C. ifadesinde sokakta karşıladıkları Demirkan'ın kullandğı maddenin etkisiyle oğlu M.C.'ye saldırdığını, kendisinin de müdahale ettiğini, yaşanan itiş-kakış sırasında Yusuf Demirkan'ın bir anda yere düştüğünü söyledi. M.C. de benzer bir ifade verdi. M.C. ve Ö.C., polise haber verip ekipler gelene kadar Yusuf Demirkıran'ın başında beklediklerini belirtti. Üniversite öğrencisi olduğu belirtilen M.C., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Demirkan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.