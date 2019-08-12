Son Dakika Haberleri: Sokakta bulunan yaralı karabatak, tedavi sonrası doğaya bırakıldı
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Sokakta bulunan yaralı karabatak, tedavi sonrası doğaya bırakıldı

50 dakika önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde yaralı bulunan karabatak, Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HİPDER) desteği ile tedavi ettirildi.

Sokakta bulunan yaralı karabatak, tedavi sonrası doğaya bırakıldı, System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde yaralı bulunan karabatak, Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HİPDER) desteği ile tedavi ettirildi. Bulunduğu gün yaşanan orman yangınına su taşıyan helikopterlerin denizden su çekerken aldığı tahmin edilen karabatak, sağlığına kavuştuktan sonra su kenarına bırakılarak, doğal yaşamına salındı.
Metro Sanayi İstasyonu yakınlarındaki sokakta, hayvanseverler tarafından yaralı karabatak bulundu. Aç kaldığı da belirlenen karabatak için vatandaşlar, Hayvanlar İçin Projeler Derneği'ne(HİPDER) haber verdi. HİPDER gönüllüleri de vatandaşları anlaşmalı oldukları veterinere yönlendirerek, kuşun tedavi edilip beslenmesini sağladı.
Karagöl Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda yaşanan yangına, su götüren helikopterlerin denizden su çekerken aldığı tahmin edilen karabatak, tedavisinin ardından göle bırakıldı. Karabatağı kurtardıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen HİPDER kurucusu Funda Bonomo, şunları söyledi:
"Kuşlardan anlayan bir arkadaşım var. İhbar gelince onu aradım ve daha önce gittiği bir veterinere yönlendirdi. Nakil gönüllüsü bulup, veterinere götürdük. Aç ve susuz kalmış, biraz halsizdi. Kanatlarına zarar gelmemişti. Biraz besleyip toparladılar. O gün bir yangın olmuştu, biz de helikopterlerin denizden su çekerken karabatağı da almış olabileceğini düşündük. Karabatak iyi duruma geldikten sonra yakınlardaki bir göle bırakıldı ve iyileşmiş bir şekilde tekrar yaşam alanına döndü. İyileşir iyileşmez uçtu gitti. Çok farklı ve komik bir olaydı, emeği geçen herkese teşekkür ederiz."


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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:08 Kaynak: DHA
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