Sokakta bulunan yavru kediye gebe köpek sahip çıktı - Son Dakika
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Sokakta bulunan yavru kediye gebe köpek sahip çıktı

15 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir kişinin sokakta bulup evine götürdüğü kedi yavrusuna 8 aylık gebe köpek "Fındık" sahip çıktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir kişinin sokakta bulup evine götürdüğü kedi yavrusuna 8 aylık gebe köpek "Fındık" sahip çıktı.

Kavaklıdere Mahallesinde oturan 21 yaşındaki Emre Can Engin, geçen hafta sokakta bulduğu yeni doğmuş kedi yavrusunu evine getirip bakmaya başladı.

Engin, yavru kediyi gebe olan köpeği Fındık'a koklattı. Yavru kediyi koklayan Fındık, bir süre sonra kediyi ağzına alarak kulübesine götürdü. Engin, köpeğin kulübesinde emzirdiğini gördüğü kediyi sahiplendi adı da Öksüz koydu.

Yavru kedinin annesini uzun süre aradığını, etrafı kontrol ettiğini belirten Engin, bulamayınca da evine götürdüğünü söyledi.

Köpeği Fındık'ın yavru kediye hiç beklemeden emzirdiğini görünce şaşırdığını anlatan Engin, "Fındık, kedi yavrusunu emzirmeye başladı. Gözlerime inanamadım. Çok mutlu oldum. Köpek yavruyu sahiplendi. Şimdi onu büyütüyor. Fındık kedi yavrusuna bir haftadır annelik yapıyor."

Engin, bu durumu veterinere sorduğunda köpeğinin yaklaşık 8 haftalık gebe olduğunu, doğumuna bir hafta kaldığını, bu yüzden memelerinde süt bulunduğunu öğrendiğini de sözlerine ekledi.

Sokakta bulunan yavru kediye gebe köpek sahip çıktı

Alaşehir, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:15 Kaynak: AA

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