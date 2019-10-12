Son Dakika Haberleri: Sokakta çalışan ve proje bünyesinde açılan kurslara düzenli olarak katılan 50 çocuk, sinemaya...
Son Dakika Güncel Sokakta çalışan ve proje bünyesinde açılan kurslara düzenli olarak katılan 50 çocuk, sinemaya...

Sokakta çalışan ve proje bünyesinde açılan kurslara düzenli olarak katılan 50 çocuk, sinemaya...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü, sokakta çalışan ve proje bünyesinde açılan kurslara düzenli olarak katılan 50 çocuk, sinemaya götürüldü.

Sokakta çalışan ve proje bünyesinde açılan kurslara düzenli olarak katılan 50 çocuk, sinemaya..., System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü, sokakta çalışan ve proje bünyesinde açılan kurslara düzenli olarak katılan 50 çocuk, sinemaya götürüldü.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van İl Müdürlüğünce yürütücülüğü gerçekleştirilen Van Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Doğu Anadolu kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi bünyesinde kurulan MOBİL ekipçe sokakta mendil ve su satan, tartıcılık ile cam silme gibi işlerde çalışan çocuklardan proje bünyesinde açılan çeşitli sosyal, sanatsal, kültürel, sportif gibi kurslara düzenli olarak katılımları gerçekleştirilen çocukların 50'sine yönelik sinema etkinliği düzenlendi. Proje bünyesinde görev yapan meslek elemanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara içecek ve mısır da ikram edildi. Etkinlik ile ilgili konuşan İl Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Cahit Eldemir, Van'da yaşayan bütün çocuklara yönelik birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi. Dezavantajlı grupları biraz daha önemsediklerini ifade eden Eldemir, bu kapsamda sokakta risk altında çalışan çocuklara yönelik onları hem sokağın risklerine karşı korumak hem de bu çocukların eğitimlerine devam etmelerini sağlayıp sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak için Çocuk ve Gençlik Kampüsü adı altında bir projeyle sahaya indiklerini ve bu projeyle birçok çocuğa ve ailelerine ulaştıklarını ifade etti. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya dışişleri bakanlığı'na çağrılan büyükelçi esenli: italya'nın tavrı hayret verici
Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolar, Türk halkına mesaj gönderdi İbb'nin sosyal medya açıklamasına sultangazi belediyesi'nden tepki Çocuklara yönelik promosyonlara düzenleme yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 18:46:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokakta çalışan ve proje bünyesinde açılan kurslara düzenli olarak katılan 50 çocuk, sinemaya...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]