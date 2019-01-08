Son Dakika Haberleri: Sokakta çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa ulaşıldı

Sokakta çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa ulaşıldı

48 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların sokakta çalıştırılması ya da dilendirilmesinin önlenmesi için başlatılan uygulamayla ulaşılan çocuk sayısı, 11 bin 760'ı buldu.

Sokakta çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa ulaşıldı, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların sokakta çalıştırılması ya da dilendirilmesinin önlenmesi için başlatılan uygulamayla ulaşılan çocuk sayısı, 11 bin 760'ı buldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:35 

Ekonomi
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