Sokakta çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa ulaşıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların sokakta çalıştırılması ya da dilendirilmesinin önlenmesi için başlatılan uygulamayla ulaşılan çocuk sayısı, 11 bin 760'ı buldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların sokakta çalıştırılması ya da dilendirilmesinin önlenmesi için başlatılan uygulamayla ulaşılan çocuk sayısı, 11 bin 760'ı buldu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Trabzonspor, Onur Kıvrak'ın Sözleşmesini Feshetti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti

Korkunç Kaza! Dereye Uçan Otomobil, 2'si Çocuk 5 Kişiye Mezar Oldu

Öğrencisinin Öldürdüğü Akademisyenin Acısı Dinmeden, Lise Öğrencisi Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenine Ateş Açtı