Sokakta çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa ulaşıldı
48 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların sokakta çalıştırılması ya da dilendirilmesinin önlenmesi için başlatılan uygulamayla ulaşılan çocuk sayısı, 11 bin 760'ı buldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların sokakta çalıştırılması ya da dilendirilmesinin önlenmesi için başlatılan uygulamayla ulaşılan çocuk sayısı, 11 bin 760'ı buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:35
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