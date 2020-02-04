Sokakta çalıştırılan çocuklar, başarılarıyla göz dolduruyor - Son Dakika

Van'da çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi amacıyla başlatılan proje sayesinde okula devam etmeleri sağlanan çocuklar, spor, müzik, resim gibi alanlarda elde ettikleri başarılarla göz doldurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, mendil satan, araba camlarını silen, risk altında çalıştırılan ya da dilendirilen çocukların korunması ve topluma kazandırılması amacıyla "Çocuk ve Gençlik Kampüsü" projesini geliştirdi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) finanse ettiği proje kapsamında oluşturulan mobil ekip, Van'ın tüm caddelerini dolaşarak risk altında çalıştırılan 800 çocuğu tespit etti. Ailelere de ulaşarak çocuklarını sokakta çalıştırmamaları konusunda ikna eden uzman ekip, bu sayede eğitime devam etmelerini sağladı.

Boş zamanlarını da kampüste değerlendiren çocuklar, uzmanlar tarafından yeteneklerine göre basketbol, judo, futbol, bilgisayar, resim, hat sanatı, fotoğrafçılık, müzik gibi alanlara yönlendirildi. Kısa sürede kendilerini geliştiren çocuklar, elde ettikleri başarılarla hem ailelerini hem de öğretmenlerini gururlandırdı.

Judo kursuna katılan çocuklardan Muhammet D. (12) ve Ozan O. (11), 23- 24 Haziran 2019'da Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesinin düzenlediği Ulusal Judo Belediye Kupasında Türkiye ikincisi oldu. Çocuklar, 20 ilden 392 sporcunun katıldığı şampiyonada elde ettikleri başarıyla imkan sağlanması durumunda neler yapabileceklerini de ortaya koydu.

Yeni şampiyonalara hazırlanan çocuklar, bu yıl 1-2 Nisan tarihlerinde Sivas'ta düzenlenmesi planlanan Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor.

"Onların başarısı bizi çok duygulandırdı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokakta çalıştırılan ve sokağın risklerine maruz bırakılan çocuklar için başlattıkları projenin meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi ve DAKA'nın desteğiyle yaptıkları çalışma kapsamında 800 çocuğun eğitime devam etmesini sağladıklarını anlatan Kuşman, şöyle devam etti:

"Gelişim çağındaki çocuklar için sporun bir kalkan olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada 800 çocuğumuzu çeşitli kurslara yönlendirdik. Bu çocuklarımızdan ikisi judo şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu. Onların başarısı bizi çok duygulandırdı. Bu başarı, diğer çocuklara örnek teşkil etmesi açısından da gurur verici. Çocuklarımızın yeri sokakta çalışmak değil, eğitim sportif ve sanatsal faaliyetlere katılmaktır. Devlet olarak çocuklarımıza her türlü olanağı sunmaya devam edeceğiz."

"Ailelerin çocuklara verdikleri destek arttı"

Proje Koordinatörü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir de projeye dahil edilen çocukların yaş ve yeteneklerine göre farklı branşlara katılmalarını sağladıklarını belirtti. Daha önce sokakta mendil satan, tartıcılık ve boyacılık yapan iki çocuğun, Türkiye ikincisi olduğunu vurgulayan Eldemir, şunları aktardı:

"Onlarla gurur duyuyoruz. Aileler, çocukların sokakta çalışırken karşılaşacağı risklerle ilgili bilgi sahibi değillerdi. Verdiğimiz danışmanlık hizmetiyle bilinçlendiler. Onlar da çocukların yerinin sokakta çalışmak değil, okul olduğunu anladılar. Bu çocukların Türkiye derecesi elde etmeleri aileleri için de büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Çocuklara verdikleri destek de arttı."

"Sporla hayatım hayatım değişti"

Türkiye ikincisi olan Muhammet D. ise daha önce sokakta su sattığını, ekiplerin yönlendirmesiyle spor kursuna katıldığını anlatarak şunları kaydetti:

"Kursta kendimi korumak için birçok hareket öğrendim. Daha sonra Kilis'te yarışmaya katıldım. Büyük bir kalabalık önüne çıktım ve çok heyecanlandım. Güzel bir derece elde ettim. Annen, babam ve ağabeylerim çok sevindi. Sporla hayatım değişti. Daha önce su satıyordum, şu an spor yapıyorum, şampiyonaya hazırlanıyorum. Judoda dünya şampiyonu olmak istiyorum."