Sokakta Çalıştırılan Çocukların Kayak Keyfi

Van'da sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi" kapsamında kayak etkinliği düzenlendi.

Van'da sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi" kapsamında kayak etkinliği düzenlendi.



Van Cumhuriyet Savcıları Fatih Yurdakul ve Gökhan Şahin tarafından hayata geçirilen proje kapsamında çocuklar için kayak etkinliği gerçekleştirildi.



Abalı Kayak Merkezi'nde bir araya gelen 20 çocuk, kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi.



Yurdakul ve Şahin'in de eşlik ettiği çocuklara ekmek arası sucuk, kumpir ve kestane ikram edildi.



Proje Koordinatörü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, yaptığı açıklamada, dokuz aydır proje kapsamında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Çocukları kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Eldemir, şunları ifade etti:



"Çocuklar sokaklarda bütün risklerle karşı karşıya kalıyor. Oluşturduğumuz mobil ekiple onları tespit ederek yakından ilgileniyoruz. Amacımız çocukların eğitimlerine devam etmesini sağlayarak, ailelerine, vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olarak yetişmelerine olanak sağlamaktır. Bunun için devletimizin imkanlarını onlar için kullanıyoruz. Cumhuriyet savcılarımız da çocuklarımıza rol model olarak bir araya gelerek, sokakta çalışmamaları için çaba gösteriyor. Aynı zamanda çocuklarımızın zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerine de katkı sağlıyorlar."

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