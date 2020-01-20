Sokakta çiğ köfte şöleni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokakta çiğ köfte şöleni - Son Dakika

Sokakta çiğ köfte şöleni

7 saat önce

Şanlıurfa'da soğuk havaya aldırış etmeden sokakta yoğrulan çiğ köfte vatandaşların ilgi odağı oldu.

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Şanlıurfa'da soğuk havaya aldırış etmeden sokakta yoğrulan çiğ köfte vatandaşların ilgi odağı oldu.


Şanlıurfa'nın zengin mutfak kültüründe önemli bir konuma sahip olan çiğ köfte bu kez sokakta yoğruldu. Restoran sahibi Mehmet Güçtekin, iş yerinin önünde, yağışlı ve soğuk havaya aldırış etmeden çiğ köfte şöleni düzenledi. Sokakta yoğrulan çiğ köfte vatandaşların ilgi odağı oldu. Kaldırımın üzerine kurulan masada vatandaşlara çiğ köfte ikramında bulunuldu.


"Çiğ köfte şöleni yapıyoruz"


İş yeri sahibi Mehmet Güçtekin, "Gerek yöresel gerekse kültürel olarak ilgi ve alaka çok oluyor. Bizde hafta sonları çiğ köfte yapmaya karar verdik. yarı yıl tatilini fırsat bilerek çöğ köfte şovuna başladık. Daha çok havaların da soğuk olmasından dolayı çiğ köfte daha da farklı oluyor. Yerli halkımız zaten çiğ köfte yapmayı biliyor, yabancı turistlerin de görmesini istedik böyle bir hizmete başladık. Her hafta sonu çiğ köfte şölenimiz var. Halkımızın çok yoğun ilgisi oluyor. Havalar soğuk, biberimiz de acı, halkımız bunu yiyerek gönüllerini ısıtıyor. Kültürümüzü tanıtmak için bir nebze de olsa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Kültürümüzü en güzel şekilde tanıtmak için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.


Vatandaşlar soğuk havada çiğ köftenin acısıyla ısındıklarını belirtti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:48 Kaynak: İHA
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