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Sokakta çocuğa cinsel istismara tutuklama

6 saat önce

ANKARA'da oturan İ.B. (69), O.K. (8) adlı erkek çocuğa sokakta cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Sokakta çocuğa cinsel istismara tutuklama, System.String[]

ANKARA'da oturan İ.B. (69), O.K. (8) adlı erkek çocuğa sokakta cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, 4 gün önce Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İ.B. adlı kişi, mahalleden tanıdığı O.K.'ya cadde üzerinde kepengi kapalı olan dükkanın önünde cinsel istismarda bulundu. Bunu fark eden bir kişi, cep telefonuyla İ.B.'yi görüntüleyip, duruma müdahale ederek, çocuğu kurtardı. Daha sonra da jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri, şikayet üzerine İ.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, daha önce de O.K.'ye 4-5 kez benzer şekilde cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Tacize uğrayan O.K.'nin ise ailesine teslim edildiği ve psikolojik destek sağlanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


Yenimahalle, Yakacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:00 Kaynak: DHA
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