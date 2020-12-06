Sokakta darbuka çalan gençler, polisi görünce kaçtı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve mahallede darbuka eşliğinde müzik yapan gençler, polis aracı gelince sokak aralarına kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Olay, Ereğli Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal ederek dışarı çıkan 3 genç, darbuka eşliğinde müzik yapmaya başladı. Mahalle sakinleri ise durumu polise bildirdi. 3 genç, kısa süre sonra mahalleye gelen polis aracını görünce sokak aralarına kaçtı. Polisin takibi sonrasında 17 ve 19 yaşındaki 2 kişi yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi, kimlikleri üzerlerinde olmayınca işlemleri için karakola götürüldü.

Kimlik tespiti yapılan 2 kişiye kısıtlamayı ihlalden işlem yapılarak 392'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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