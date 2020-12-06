Sokakta darbuka çalan gençler, polisi görünce kaçtı - Son Dakika

Sokakta darbuka çalan gençler, polisi görünce kaçtı

06.12.2020 11:49
Sokakta darbuka çalan gençler, polisi görünce kaçtı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve mahallede darbuka eşliğinde müzik yapan gençler, polis aracı gelince sokak aralarına kaçtı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve mahallede darbuka eşliğinde müzik yapan gençler, polis aracı gelince sokak aralarına kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Olay, Ereğli Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal ederek dışarı çıkan 3 genç, darbuka eşliğinde müzik yapmaya başladı. Mahalle sakinleri ise durumu polise bildirdi. 3 genç, kısa süre sonra mahalleye gelen polis aracını görünce sokak aralarına kaçtı. Polisin takibi sonrasında 17 ve 19 yaşındaki 2 kişi yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi, kimlikleri üzerlerinde olmayınca işlemleri için karakola götürüldü.

Kimlik tespiti yapılan 2 kişiye kısıtlamayı ihlalden işlem yapılarak 392'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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Sokakta darbuka çalan gençler, polisi görünce kaçtı
Sokakta darbuka çalan gençler, polisi görünce kaçtı
Sokakta darbuka çalan gençler, polisi görünce kaçtı
Sokakta darbuka çalan gençler, polisi görünce kaçtı

Müzik, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokakta darbuka çalan gençler, polisi görünce kaçtı - Son Dakika


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