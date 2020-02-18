Sokakta dilenen çocuklar toplandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sokakta dilenen çocuklar toplandı - Son Dakika

Sokakta dilenen çocuklar toplandı

6 saat önce

Gaziantep'te polis ekipleri sokakta dilenen çocukları toplayarak yurda teslim etti.

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Gaziantep'te polis ekipleri sokakta dilenen çocukları toplayarak yurda teslim etti. Ekipler sokakta dilenen 3 çocuğun ailesine ise idari işlem uyguladı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk şube ekipleri, il genelinde insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu merkezi cadde ve sokaklarda, trafik ışıkların araçların camlarını silmeye çalışarak para isteyen, dilendirilen ve çalıştırılan 18 yaş altındaki çocukları topladı. Ekipler sokakta dilenen 7 çocuktan 4'ünü devlet yurduna teslim ederken 3 çocuğun ailesine ise Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereği idari işlem uyguladı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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