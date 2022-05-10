Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti - Son Dakika
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Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti

10.05.2022 00:21
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, vicdansız anne sokakta doğurduğu bebeğini bir poşete koyup terk etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, vicdansız anne sokakta doğurduğu bebeğini bir poşete koyup terk etti.

Olay gece geç saatlerde, ilçenin Adnan Menderes Bulvarı civarları, Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece geç saatlerde mahallenin karanlık sokağına gelen hamile bir kadın, burada kendi başına doğum yaptı. Daha sonra doğurduğu bebeğini bir poşete bırakan vicdansız anne, bebeğini sokağa bırakarak olay yerini terk etti. Karanlık sokakta bebek ağlamasını duyan mahalle sakinleri, bir poşet içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa atan vicdansız anneyi bulmak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti

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Şanlıurfa, Polis, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti - Son Dakika


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