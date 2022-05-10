Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti

10.05.2022 09:02
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, vicdansız anne sokakta doğurduğu bebeğini bir poşete koyup terk etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, vicdansız anne sokakta doğurduğu bebeğini bir poşete koyup terk etti.

Olay gece geç saatlerde, ilçenin Adnan Menderes Bulvarı civarları, Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece geç saatlerde mahallenin karanlık sokağına gelen hamile bir kadın, burada kendi başına doğum yaptı. Daha sonra doğurduğu bebeğini bir poşete bırakan vicdansız anne, bebeğini sokağa bırakarak olay yerini terk etti. Karanlık sokakta bebek ağlamasını duyan mahalle sakinleri, bir poşet içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa atan vicdansız anneyi bulmak için çalışma başlattı.

(Mevlüt Bayraktar - İHA)

Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti

YORUMLAR
500

Şanlıurfa, Polis, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi
09:02 Esrarengiz bir Rus oligark ölümü daha: Lukoil'in eski yöneticisi Subbotin şaman ayininde kurbağa zehrinden öldü
09:00 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekin ve Kumru, Doğan'a hayatının şokunu nasıl yaşattı?
08:55 Temel Karamollaoğlu, "sığınmacı" tartışmasına Cemil Meriç'i hatırlatarak katıldı: Üslubumuz kimliğimizdir!
08:43 Cem Belevi, İrem Derici ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Onu hala çok seviyorum
08:43 Alkollü sürücünün kullandığı araç köprüden aşağı uçtu! 2'si ağır 3 kişi yaralandı
08:37 Ekvador'da hapishane kavgasında 43 kişi öldü: 108 mahkum firar etti
08:35 Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsviçre'deki 23 Nisan kutlamasına saldıranlara ayar: Yiğitlerimiz sizi üzmeye devam edecek
08:26 Kızıl Meydan'daki törende Rus uçakları havalanamadı: Gerekçe olarak hava muhalefeti gösterildi
08:18 10 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 09:12:08. #1.11#
SON DAKİKA: Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement