Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Motosikletli Polis Timleri tarafından şehir merkezine bağlı Zafer Mahallesi Hilmi Bey sokak üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada; 5 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Araç içerisinde bulunan 1 şüpheli yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sokakta dolaşan araçtan 5 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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