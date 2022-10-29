Hırsızlıktan aranan şahsım sokak ortasında dövülüp jiletle yüzü kesildi

23 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında meydana gelen olayda, Yusuf Taşkın oturduğu mahalleden arkadaşı Şevket Kılınç'ın (27) sevgilisine sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine Kılınç, arkadaşları Şerif (26) ve Sedat Ok (21) kardeşler ve Hüseyin P. (21) ile birlikte Taşkın'ın peşine düştü. Şüpheliler, Taşkın'ı sokak ortasında yakalayıp, kıyafetlerini çıkarak yere yatırıp tekme tokat dövdü. Gruptan bir kişi, Taşkın'ın jiletle yüzüne kesikler attı. Kılınç, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler, Taşkın'ın 200 lirası ve telefonunu da gasbetti.

POLİSE VE HASTANEYE GİTMEDİ

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için arama başlattı. Taşkın'ın, hakkında 'hırsızlık' suçundan aranması olduğu için polise ve hastaneye başvurmadığı ortaya çıktı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Taşkın'ı saklandığı adrese yapılan baskında yakalayıp, işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

3'Ü TUTUKLANDI

Polis, düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, akrabalarının evlerinden hırsızlık yaptığı için Taşkın'ı dövdüklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Kılınç, Şerif ve Sedat Ok kardeşler tutuklanırken, Hüseyin P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.