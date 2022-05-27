SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI - Son Dakika
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SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI

27.05.2022 11:15

ADANA'da sokak ortasında tartıştığı Elif E.'yi (28) bacağından, patronu Orhan K.'yi (30) de ayağından tabancayla yaralayan Mahmut Çağlar (22), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı.

ADANA'da sokak ortasında tartıştığı Elif E.'yi (28) bacağından, patronu Orhan K.'yi (30) de ayağından tabancayla yaralayan Mahmut Çağlar (22), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. İfadesinde, Mahalleden ağabeyime namussuzluk yaptığı için Elif'i vurdum diyen Çağlar, tutuklandı.

Olay, 25 Mayıs'ta, saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ziyapaşa Caddesi'ndeki kafede çalışan Elif E. ile eşi Ramazan E. (29) bir süredir tartışmaya başladı. Ramazan E.'nin mahalleden arkadaşı Mahmut Çağlar, Elif E.'nin çalıştığı kafeye geldi. Çağlar ile Elif E. tartıştı. Elif E.'nin patronu Orhan K. de karışınca tartışma, kavgaya dönüştü. Belinden çıkardığı tabancayla Elif E.'yi bacağından, Orhan K.'yi ise ayağından vuran Çağlar, kaçtı. Elif E. ile Orhan K. yaralandı.

OYUNCU ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Elif E. ile Orhan K., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Elif E., silahlı saldırıyı eşi Ramazan E.'nin yaptırdığını öne sürdü.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Çağlar'ı saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Çağlar'ın ifadesinde, Mahalleden ağabeyime namussuzluk yaptığı için Elif'i vurdum dediği öğrenildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Çağlar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Polis, silahlı saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Ramazan E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Mahmut Çağlar'ın, Adana'da çekilen ve sosyal medyada yayınlanan 'Sıfır Bir' dizisinde rol aldığını öğrenildi.

SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI
SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI
SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI
SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI
SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI
SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI
SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI
SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI
SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI - Son Dakika
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