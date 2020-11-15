Sokakta eline aldığı hamsterı tokatlayıp, ısırmaya kalkıştı - Son Dakika

Sokakta eline aldığı hamsterı tokatlayıp, ısırmaya kalkıştı
15.11.2020 17:49
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, genç bir kadının kucağına aldığı hamster cinsi fareyi tokatlayıp, ısırmaya çalıştığı görüntüler tepki çekti.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, genç bir kadının kucağına aldığı hamster cinsi fareyi tokatlayıp, ısırmaya çalıştığı görüntüler tepki çekti.
Gazipaşa ilçe merkezinde kaydedilen görüntülerde, kimliği öğrenilemeyen genç bir kadın, kucağına aldığı hamster cinsi fareyi tokatlarken kaydedildi. Zaman zaman hayvanın kafasını da ısırmaya çalışan kadının neden böyle bir şey yaptığı belirlenemedi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yayılınca hayvan hakları savunucuları ve hayvanseverler yaşananlara tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise kadının hayvanı sevmeye çalıştığını iddia etti.
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