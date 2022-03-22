Sokakta eski karısını vuran şahsın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Sokakta eski karısını vuran şahsın yargılanmasına devam edildi

22.03.2022 13:04
Sokakta eski karısını vuran şahsın yargılanmasına devam edildi

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şerif A. ile müşteki eski karısı Derya D. duruşmaya katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerinin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Heyet, karar için Adli Tıp Kurumundan gelecek raporu bekleyecek.

Olay, 29 Aralık 2020'de merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde meydana gelmişti. Derya D., sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D., Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A. tutuklanmıştı. Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. - MERSİN

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Mahkeme, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta eski karısını vuran şahsın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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