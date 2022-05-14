Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı - Son Dakika
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Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı

14.05.2022 12:01

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. Sokakta flüt çalan bir gencin yeteneği, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Sosyal medya kimi zaman, saklı yeteneklerin de ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bir vatandaş tarafından kaydedilen ve paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

SOKAKTA FLÜT ÇALIYOR

Vatandaş, yeteneğini fark ettiği gencin yanına yaklaştıktan sonra flüdü çalmasını talep etti. Bu ricayı kırmak istemeyen genç, "Öğrendiklerimi çalayım abi, bismillah" diyerek flütü üflemeye başladı.

SESİ HAYRAN BIRAKTI

Gencin flütten çıkardığı ses, adeta kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, "Kaybolmuş bir yetenek" diyerek gencin yeteneğinin değerlendirilmesini talep etti.

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SON DAKİKA: Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı - Son Dakika
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