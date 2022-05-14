Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı - Son Dakika

Sosyal medya kimi zaman, saklı yeteneklerin de ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bir vatandaş tarafından kaydedilen ve paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

SOKAKTA FLÜT ÇALIYOR

Vatandaş, yeteneğini fark ettiği gencin yanına yaklaştıktan sonra flüdü çalmasını talep etti. Bu ricayı kırmak istemeyen genç, "Öğrendiklerimi çalayım abi, bismillah" diyerek flütü üflemeye başladı.

SESİ HAYRAN BIRAKTI

Gencin flütten çıkardığı ses, adeta kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, "Kaybolmuş bir yetenek" diyerek gencin yeteneğinin değerlendirilmesini talep etti.