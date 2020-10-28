Sokakta futbol oynarken keşfedilen Veysel Sarı, Antalyaspor'da mutlu - Son Dakika

Sokakta futbol oynarken keşfedilen Veysel Sarı, Antalyaspor'da mutlu

28.10.2020 22:05

Fraport TAV Antalyaspor'un defans oyuncusu Veysel Sarı, İstanbul'da sokak arasında arkadaşlarıyla futbol oynarken hocası tarafından keşfedildiğini, hayalinin peşinden koşarak bugünlere geldiğini söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor'un defans oyuncusu Veysel Sarı, İstanbul'da sokak arasında arkadaşlarıyla futbol oynarken hocası tarafından keşfedildiğini, hayalinin peşinden koşarak bugünlere geldiğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı kulübün YouTube kanalında dördüncüsü yayınlanan "Soru-Cevap" programında açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, çocukken Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla sokak arasında sık sık futbol oynadığını anlattı.

Tecrübeli stoper, kendisini fark eden hocasının çağrısıyla geçiş yaptığı amatör futbolda yaklaşık 9 yıl forma giydiğini, profesyonelliğe ise Beylerbeyi'nde adım attığını aktardı.

"Futbolcu olmak çocukluktan beri hayalimdi. O hayalimin peşinden koştum." ifadesini kullanan Veysel, Beylerbeyi'nden bir yıl sonra Eskişehirspor serüveninin başladığını hatırlattı.

Veysel Sarı, "Eskişehirspor'da yaklaşık 4,5 sene oynadım. Orada çok güzel günlerim geçti. Ardından bir sene Galatasaray maceram var. Sonra Kasımpaşa, ardından da en son Antalyaspor'a transfer oldum." dedi.

Fraport TAV Antalyaspor'a 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde geldiğini anımsatan Veysel, iyi bir karar verdiğini düşündüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Antalyaspor'da olmaktan mutluyum. Antalyaspor olarak çok iyi bir sezon geçirdik. Bu sezon da iyi başladık. Hep birlikte mücadele ettiğimiz zaman gerçekten iyi takımız. Bazen istediğimiz olmuyor. Biz hiçbir zaman mücadeleden geri kalmadan pes etmeden devam eden bir takımız. Antalyaspor'da bütün futbolcuların bir hedefi var. İnşallah bu sezon Antalyaspor'u layık olduğu yerlere getireceğiz."

"A Milli Takım'ın genç stoperleri çok iyi"

Veysel Sarı, A Milli Takım oyuncuları Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Mert Çetin gibi genç stoperlerin performansını nasıl bulduğuna ilişkin soruyu, "Çok genç ve çok tecrübeliler. Avrupa'nın sayılı kulüplerinde oynuyorlar. Onlara kariyerlerinde başarılar diliyorum. İnşallah uzun yıllar ülkemize hizmet ederler. Gerçekten çok iyiler. İnşallah böyle devam ederler." diye yanıtladı.

Veysel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en kısa sürede sona ermesini, kendileri için ayrıca "itici güç" olarak nitelendirdiği taraftara kavuşup, futbolun daha da güzelleşeceği günleri görmeyi arzuladığını sözlerine ekledi.

Sokakta futbol oynarken keşfedilen Veysel Sarı, Antalyaspor'da mutlu
Sokakta futbol oynarken keşfedilen Veysel Sarı, Antalyaspor'da mutlu
Sokakta futbol oynarken keşfedilen Veysel Sarı, Antalyaspor'da mutlu
Sokakta futbol oynarken keşfedilen Veysel Sarı, Antalyaspor'da mutlu

Veysel Sarı, Antalyaspor, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sokakta futbol oynarken keşfedilen Veysel Sarı, Antalyaspor'da mutlu - Son Dakika Spor

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