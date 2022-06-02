Sokakta gördüğü eski sevgilisine kurşun yağdıran emekli polis canına kıydı! - Son Dakika
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Sokakta gördüğü eski sevgilisine kurşun yağdıran emekli polis canına kıydı!

02.06.2022 11:22

İstanbul Pendik'te dün akşam saatlerinde yaşanan olayda emekli bir polis memuru, sokakta karşılaştığı eski sevgilisini 2 el ateş ederek yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, emekli polis memuru evine gidip intihar etti.

Dün saat 12.30 sıralarında Pendik'te iddiaya göre emekli polis memuru Hamza Yasak (56), otomobiliyle eski kız arkadaşı olduğu belirtilen Ayşe Varol'u (36) takip etti.

SOKAKTA YARALADI

Yasak, sokakta yürüyen Varol'un yanına yaklaşarak aracının içinden iki el ateş etti. Yasak, otomobiliyle olay yerinden ayrılırken, omzundan ve karnından yaralanan kadın ise çığlık atarak sokakta koşmaya başladı. Sesleri duyan vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinin yakınında bulunan inşaat çalışanları yaralı kadını araçlarıyla hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

PENDİK'TE KADINI YARALAYAN EMEKLİ POLİS MEMURU İNTİHAR ETTİ

EVİNDE İNTİHAR ETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Varol'un hayati tehlikesi bulunmazken, Varol'un polise verdiği ilk ifadede kendisini yaralayan kişinin eski erkek arkadaşı olduğunu söylediği öğrenildi. Emekli polis memuru Hamza Yasak'ın Pendik'te yaşadığı rezidansın ikinci katına gelen polis ekipleri, içeriden silah seslerinin geldiğini duydu. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Yasak'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hamza Yasak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yasak'ın cenazesi, yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan rezidansın önünde park halinde bulunan Hamza Yasak'ın otomobilinde de incelemeler yapıldı.

"KALÇASINI TUTARAK ŞU TARAFA DOĞRU GİTTİĞİNİ GÖRDÜM"

Ayşe Varol'un yaralandığı mahallede oturan Kevser Kaçar, "İçeride bir bağırma sesi duydum. Bayan sesi duydum. Hemen cama çıktım baktım. Ondan sonra 2 tane silah sesi duydum. Sonra ben bayanı böyle kalçasını tutarak şu tarafa doğru gittiğini gördüm. Sonra komşum oradan görüp anlattı bana. Allah'tan çalışan ustalar hemen arabaya atıp da hastaneye götürmüşler. Sonra zaten ambulans falan geldi ama yetişemediler tabii onlar götürmek zorunda kaldılar fenalaşınca. Sadece şöyle bir hızlı arabanın geçtiğini gördüm ama yani o kadar şoka girdim ki, ben evde bile etkilendim. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

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Kaynak: DHA

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